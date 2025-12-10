Fiorentina-Dinamo Kiev probabili formazioni e dove vederla in tv
La Fiorentina torna in campo nella Conference League dopo la sconfitta contro il Sassuolo, affrontando la Dinamo Kiev nella quinta giornata della fase a girone. La partita rappresenta un'importante occasione per la squadra di Vanoli di riscattarsi e ottenere punti fondamentali nel cammino europeo. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l'incontro in tv.
Dopo il brutto ko contro il Sassuolo, la Fiorentina si rigetta nella Conference League. La squadra di Vanoli, per la quinta giornata della fase a girone unico, se la vedrà con gli ucraini della Dinamo Kiev. Una gara dove i viola sono chiamati a rispondere presente per cercare di ritrovare un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
