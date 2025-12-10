Fiorentina-Dinamo Kiev l’ultima chiamata per la svolta Il tecnico | Voglio uomini non polemiche

In vista della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, la Fiorentina si trova a un passo dalla svolta. Il tecnico Paolo Vanoli ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui risultati e di schierare uomini determinati, evitando polemiche. Un’occasione fondamentale per la squadra viola di rilanciarsi in ambito europeo e respirare in campionato.

FIRENZE – La Fiorentina cerca l'ossigeno in Europa per non soffocare in campionato. Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, il tecnico Paolo Vanoli ha parlato senza filtri. L'obiettivo è chiaro: trasformare la coppa in un'ancora di salvezza per il morale. La priorità non è la tattica, ma la testa. "Dobbiamo ottenere un risultato importante per la stima", ha spiegato Vanoli. Il momento è delicato e il tecnico rifiuta ogni divisione interna. " La cosa più importante non è mettersi l'uno contro l'altro, ma essere uniti ". Le strumentalizzazioni, in questa fase, sono il nemico numero uno.