Fiorentina-Dinamo Kiev l’ultima chiamata per la svolta Il tecnico | Voglio uomini non polemiche
In vista della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, la Fiorentina si trova a un passo dalla svolta. Il tecnico Paolo Vanoli ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui risultati e di schierare uomini determinati, evitando polemiche. Un’occasione fondamentale per la squadra viola di rilanciarsi in ambito europeo e respirare in campionato.
FIRENZE – La Fiorentina cerca l’ossigeno in Europa per non soffocare in campionato. Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, il tecnico Paolo Vanoli ha parlato senza filtri. L’obiettivo è chiaro: trasformare la coppa in un’ancora di salvezza per il morale. La priorità non è la tattica, ma la testa. “Dobbiamo ottenere un risultato importante per la stima”, ha spiegato Vanoli. Il momento è delicato e il tecnico rifiuta ogni divisione interna. “ La cosa più importante non è mettersi l’uno contro l’altro, ma essere uniti “. Le strumentalizzazioni, in questa fase, sono il nemico numero uno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Fiorentina-Dinamo Kiev, Vanoli: "Bisogna restare uniti. Con Gudmundsson ci siamo chiariti" - L'allenatore della Fiorentina ha presentato il match di Conference League contro la Dinamo Kiev (giovedì alle 18. Riporta sport.sky.it
Fiorentina-Dinamo Kiev, Vanoli si gioca tutto: il pronostico - Dinamo Kiev quote analisi statistiche 5ª giornata Conference League in programma giovedì 11 dicembre alle ore 18. Lo riporta gazzetta.it
''Una vittoria domani in Conference League ci servirà per affrontare la gara di domenica contro il Verona che per noi è come una finale''. Lo dice il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli alla vigilia della sfida europea contro la Dinamo Kiev. #ANSA ansa.it/sito/n Vai su X
Fiorentina: testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens, Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosa Vai su Facebook
