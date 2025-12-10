Fiorentina-Dinamo Kiev | divieto di vendita di alcolici e bombolette spray Ecco dove

Per la partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev, in programma il 11 dicembre 2025 per la Conference League, sono state adottate misure di sicurezza speciali, tra cui il divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento sportivo.

L'incontro di calcio in programma domani 11 dicembre 2025 tra ACF Fiorentina e Dinamo Kiev, valevole per la Conference League 20252026, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A seguito dell'analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto di vendere alcolici e bombolette spray. Ecco in quali zone

