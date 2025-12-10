Fiorello e il caso Più Libri | Amici di sinistra applaudite anche gli estremisti

Nella nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello affronta il caso Più Libri, commentando con ironia e provocazione le reazioni politiche e sociali. Il programma, in onda su Rai Radio2, si distingue per il suo stile diretto e senza filtri, offrendo spunti di riflessione sulla situazione culturale e politica italiana.

ROMA, 09 DIC – Nuova puntata per La Pennicanza, ilprogramma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdìalle 13:45 su Rai Radio2. Nel mirino dello showman, gli eventi politici di questigiorni. “Ad Atreju ieri c’è stato il confronto tra Fini eRutelli, sembravano nel film “Cocoon”, tra bagni in piscina econfronto tra bozzoli. La Meloni ha aggiunto: ‘Fini? È unavecchia fiamma?'”. Poi un appello più serio: “Mi schiero conFacchinetti: da quando è uscito che sarebbe andato ad Atreju, haricevuto un sacco di insulti? questo non succede con gli eventidi sinistra. Amici della sinistra – e questo vale anche perquanto accaduto a “Più libri più liberi” – non dovevate mettervilì davanti e cantare “Bella Ciao”, avreste dovuto applaudire,dimostrare apertura, dare spazio anche e addirittura agliestremisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it