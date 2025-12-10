Fiorello e il caso Più Libri | Amici di sinistra applaudite anche gli estremisti
Nella nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello affronta il caso Più Libri, commentando con ironia e provocazione le reazioni politiche e sociali. Il programma, in onda su Rai Radio2, si distingue per il suo stile diretto e senza filtri, offrendo spunti di riflessione sulla situazione culturale e politica italiana.
ROMA, 09 DIC – Nuova puntata per La Pennicanza, ilprogramma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdìalle 13:45 su Rai Radio2. Nel mirino dello showman, gli eventi politici di questigiorni. “Ad Atreju ieri c’è stato il confronto tra Fini eRutelli, sembravano nel film “Cocoon”, tra bagni in piscina econfronto tra bozzoli. La Meloni ha aggiunto: ‘Fini? È unavecchia fiamma?'”. Poi un appello più serio: “Mi schiero conFacchinetti: da quando è uscito che sarebbe andato ad Atreju, haricevuto un sacco di insulti? questo non succede con gli eventidi sinistra. Amici della sinistra – e questo vale anche perquanto accaduto a “Più libri più liberi” – non dovevate mettervilì davanti e cantare “Bella Ciao”, avreste dovuto applaudire,dimostrare apertura, dare spazio anche e addirittura agliestremisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Fiorello ai compagni su di giri | amici di sinistra altro che cantare Bella Ciao a Più libri più liberi dovevate applaudire E ora insultatemi pure - Zazoom Social News
Fiorello e il caso Più Libri, 'amici di sinistra, applaudite anche gli estremisti' - Nuova puntata per La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Riporta msn.com
Fiorello e il caso Più Libri, 'amici di sinistra, applaudite anche gli estremisti'. Lo showman tra il primario arrestato, Sandokan e le armi a Kiev #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello e il caso Più Libri, 'amici di sinistra, applaudite anche gli estremisti'. Lo showman tra il primario arrestato, Sandokan e le armi a Kiev #ANSA Vai su X
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico iltempo.it
Alfonso Tumbarello condannato, al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia ilfattoquotidiano.it
Ecobonus, Mauro Russo rimesso in libertà: le ultime sui riesami dell'inchiesta da un miliardo e mezzo ilfattoquotidiano.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio per la rimonta, Trocker in lizza per il ... oasport.it
Risultati Champions League LIVE: in campo Qarabag-Ajax e Villarreal-Copenaghen juventusnews24.com
Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate calcionews24.com