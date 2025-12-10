Fiorello ai compagni su di giri | amici di sinistra altro che cantare Bella Ciao a Più libri più liberi dovevate applaudire E ora insultatemi pure
Rosario Fiorello si distingue per la sua ironia tagliente e la capacità di portare il dibattito pubblico nel mondo dello spettacolo, spesso commentando temi sociali e politici con spontaneità e sarcasmo. La sua presenza sui palcoscenici e sui microfoni radiofonici lo rende una voce riconoscibile e influente nel panorama italiano, capace di suscitare reazioni e riflessioni tra il pubblico e i suoi colleghi.
C’è un eterno e onnipresente opinionista sintonizzato sulla lunghezza d’onda della scena pubblica italiana: si chiama Rosario Fiorello e, armato solo di un microfono da Rai Radio2, riesce puntualmente a far esondare lo spettacolo nel dibattito, con quella ironica irriverenza di cui è abile alchimista e sapiente dispensatore in pillole comiche di verità sociali, con cui è solito non risparmiare nessuno. E la sua Pennicanza – un nome che è già un programma – è il pulpito dal quale il mattatore siciliano lancia i suoi strali satirici, colpendo dritto nel segno con la leggerezza cinica del pop che si fa attualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
