Fiorello a La Pennicanza la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare

Nella puntata del 10 dicembre de La Pennicanza, Fiorello si scatena rivelando dettagli su Stefano De Martino e condividendo un pronostico sul successo di Roberto Benigni, protagonista su Rai 1 con

Fiorello è scatenato nella puntata del 10 dicembre de La Pennicanza. Prima fa un pronostico sul successo di Roberto Benigni che in prima serata su Rai 1 presenta Pietro – Un uomo nel vento. Lo showman azzarda a dire che batterà negli ascolti perfino Sandokan, anche perché parte già avvantaggiato con il 29,4% di share. La vera chicca però la riserva sul finale, quando recupera dal cellulare un gossip davvero succulento che riguarda niente meno che “l’uomo dei pacchi”, ossia Stefano De Martino, che pare sia in love con una delle celebrità più chiacchierate del momento. Ma procediamo con ordine. Fiorello, l’indiscrezione su Benigni: ha già vinto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare

Fiorello a La Pennicanza | Adesso basta chiedo il divorzio e anche gli alimenti - Zazoom Social News

Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare - Fiorello non si trattiene a “La Pennicanza”: prima sgancia l’indiscrezione su Roberto Benigni e poi fa una rivelazione su De Martino clamorosa. Da dilei.it

La Pennicanza, Fiorello lancia uno scoop (clamoroso) su De Martino: “Apre pacchi che è un piacere…” - Nella puntata di oggi, 10 dicembre, lo showman Rai ha contattato di nuovo il Papa e non si è risparmiato un'imitazione irriverente di Al Bano. Lo riporta libero.it

Oggi alla Pennicanza Fiorello ci ha regalato un momento magico cantando “She’s the One” di Robbie Williams. E allora vogliamo dedicarla a tutti voi, con lo stesso spirito con cui lui l’ha intonata: un augurio dolce, semplice e speciale per una bellissima s Vai su Facebook