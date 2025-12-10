Fioravanti e Maraldo | nessun caso
Fioravanti e Maraldo confermano che il corso di Infermieristica rimarrà ad Ascoli, rafforzando l'offerta formativa locale. Intanto, si lavora per portare anche la laurea magistrale dell'Università Politecnica delle Marche sotto le cento torri, puntando a valorizzare ulteriormente il territorio e le opportunità educative nella provincia.
Infermieristica resta ad Ascoli e si lavora per portare sotto le cento torri anche la magistrale dell’Univpm. Il sindaco Marco Fioravanti torna sulla vicenda, così come l’Ast. Proprio l’azienda sanitaria ha confermato il massimo sostegno per ampliare, qualora necessario, gli spazi destinati ad accogliere gli studenti. "La triennale rimarrà ad Ascoli. C’è in atto un’interlocuzione tra l’Univpm e la Regione, dove l’assessore Francesca Pantaloni sta portando avanti, insieme al presidente Francesco Acquaroli, un proficuo lavoro per continuare sulla strada tracciata e volta a favorire il migliore sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fioravanti e Maraldo: nessun caso - Infermieristica resta ad Ascoli e si lavora per portare sotto le cento torri anche la magistrale dell’Univpm. Si legge su msn.com
