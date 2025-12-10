Finisce contro un muro Muore a 73 anni l’imprenditore Morelli

Rino Morelli, 73 anni, fondatore della storica attività Morelli Gomme di Legnano, ha perso la vita in un incidente stradale. L'imprenditore, noto per il suo ruolo nel settore, è deceduto dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo contro un muro. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Rino Morelli, 73 anni, fondatore insieme ai figli della storica attività Morelli Gomme di Legnano, è morto dopo aver perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida. Quando i sanitari dell’Areu sono arrivati sul posto ieri mattina, la situazione era già gravissima: si trovava in arresto cardiocircolatorio. Le manovre di rianimazione sono state immediate. Poi la corsa verso l’ospedale di Legnano, dove ogni speranza si è infranta. Accanto ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione esatta della dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it