Finisce contro un muro Muore a 73 anni l’imprenditore Morelli
Rino Morelli, 73 anni, fondatore della storica attività Morelli Gomme di Legnano, ha perso la vita in un incidente stradale. L'imprenditore, noto per il suo ruolo nel settore, è deceduto dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo contro un muro. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.
Rino Morelli, 73 anni, fondatore insieme ai figli della storica attività Morelli Gomme di Legnano, è morto dopo aver perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida. Quando i sanitari dell’Areu sono arrivati sul posto ieri mattina, la situazione era già gravissima: si trovava in arresto cardiocircolatorio. Le manovre di rianimazione sono state immediate. Poi la corsa verso l’ospedale di Legnano, dove ogni speranza si è infranta. Accanto ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione esatta della dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Santa Marinella, perde il controllo del furgone e finisce contro un muro
Incidente a Bolsena, pullman di turisti sbanda sulla Cassia e finisce contro un muro
Sul parquet della palestra di un liceo, una corsa di velocità finisce contro il muro. Studente si frattura e ottiene risarcimento di oltre 15mila euro. Cosa hanno detto i giudici
https://www.corrieresalentino.it/2025/12/la-controversia-per-un-muro-divisorio-con-una-parente-finisce-in-tribunale-a-processo-notaia-e-professore/ - facebook.com Vai su Facebook
Finisce contro un muro. Muore a 73 anni l’imprenditore Morelli - Rino Morelli, 73 anni, fondatore insieme ai figli della storica attività Morelli Gomme di Legnano, è morto dopo aver ... Riporta ilgiorno.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
La Voiture Noire di Bugatti unica al mondo quotidiano.net
Nautica e sfruttamento. Presto protocollo ad hoc: "Ma servono controlli" lanazione.it
Allo "Scotto" sboccia la panchina rossa lanazione.it
Giudici che diventano pm: i cambi di funzione in Cassazione mandano in tilt la propaganda del No ilfoglio.it
Movida violenta in San Frediano. Giovane finisce in ospedale lanazione.it