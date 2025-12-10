Fini ad Atreju un ritorno inclusivo | l’idea della destra come popolo in cammino che rinnova se stesso

Il ritorno di Gianfranco Fini ad Atreju segna un momento di rinnovamento e inclusività per la destra italiana. Dopo tredici anni, la sua presenza sottolinea un progetto di riavvicinamento e di evoluzione, prospettando un’idea di popolo in cammino che si rinnova e si apre al dialogo.

Ognuno può vederlo come vuole, questo ritorno di Gianfranco Fini ad Atreju, dopo tre lustri di assenza. Un Amarcord di ciò che la destra è stata, soprattutto nella memoria di una generazione che si è formata al tempo di Alleanza nazionale. O anche la ricucitura di uno strappo sentimentale, ancor prima che politico. O persino la fine di un lungo autodafé concluso con un dignitosissimo mea culpa. Forse é un mix di queste versioni. Per me – che col libro "Quella meteora a destra" (mi scuso dell'auto-citazione), ho cercato di dare alcune chiavi di lettura, anche critiche e autocritiche, della parabola finiana – la rentrée di Fini é soprattutto un momento di ricomposizione della storia della destra; rispetto alla quale la rupture di Futuro e libertà fu la reazione – fuori misura, sbagliata – alla ybris che, insieme a grandi qualità, caratterizzò la personalità fortissima di Silvio Berlusconi L' idea unitaria della destra come popolo in cammino.

