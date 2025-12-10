Finge di dover eseguire un rimborso e riesce a farsi dare 8mila euro da un' esercente

Un'abile truffa ai danni di un'esercente di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è stata smascherata dai carabinieri di Sambuceto. L'autore, fingendosi incaricato di un rimborso, ha convinto la proprietaria di un tabacchi a consegnargli 8mila euro, mettendo in atto un ingegnoso inganno.

Una truffa ben orchestrata, messa in atto ai danni della proprietaria di un tabacchi di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è stata scoperta nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Sambuceto. A finire nei guai un uomo di 49 anni, residente nel casertano, denunciato in stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

