Finanziaria in Sicilia oltre 9mila euro al mese ai presidenti dei Liberi Consorzi
In Sicilia, i presidenti dei Liberi Consorzi riceveranno una retribuzione mensile superiore a 9.000 euro, segnando un cambiamento rispetto alla precedente funzione non retribuita. Questa modifica interessa gli enti che sostituiscono le Province, introducendo nuovi aspetti nella gestione e nelle responsabilità di tali figure istituzionali.
Il ruolo di presidente dei Liberi Consorzi, enti eredi delle Province, non sarà più a titolo gratuito. Anzi, permetterà ai primi cittadini di alcuni piccoli e medi centri di aumentare notevolmente il proprio stipendio. È una delle principali norme cosiddette ordinamentali, quelle sulla carta prive di spese a carico della Regione. Nel testo finale della manovra, durante i lavori in commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Finanziaria in Sicilia, la disfatta in aula: è caccia ai franchi tiratori
Comuni italiani in crisi finanziaria nel 2024: maglia nera per Campania, Calabria e Sicilia
Sicilia tra le regioni più impreparate nell’educazione finanziaria
La giornata della #politica siciliana, dal dibattito sulla finanziaria agli scontri tra partiti - facebook.com Vai su Facebook
Finanziaria, il testo sale a 134 articoli: la ‘miniera’ delle riserve per i Comuni dlvr.it/TPjwDv #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Finanziaria in Sicilia, oltre 9mila euro al mese ai presidenti dei Liberi Consorzi - Il ruolo di presidente dei Liberi Consorzi, enti eredi delle Province, non sarà più a titolo gratuito. Lo riporta msn.com
