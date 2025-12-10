finanziaria in sicilia oltre 9mila euro al mese ai presidenti dei liberi consorzi

In Sicilia, i presidenti dei Liberi Consorzi riceveranno una retribuzione mensile superiore a 9.000 euro, segnando un cambiamento rispetto alla precedente funzione non retribuita. Questa modifica interessa gli enti che sostituiscono le Province, introducendo nuovi aspetti nella gestione e nelle responsabilità di tali figure istituzionali.

Il ruolo di presidente dei Liberi Consorzi, enti eredi delle Province, non sarà più a titolo gratuito. Anzi, permetterà ai primi cittadini di alcuni piccoli e medi centri di aumentare notevolmente il proprio stipendio. È una delle principali norme cosiddette ordinamentali, quelle sulla carta prive di spese a carico della Regione. Nel testo finale della manovra, durante i lavori in commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me