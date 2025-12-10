Finanziamento da 12 milioni per la transizione green dell’azienda dei pomodori

Un finanziamento di 12 milioni di euro sostiene la transizione ecologica dell’azienda di pomodori Solana, con sede a Maccastorna. La storica industria conserviera, che produce oltre 200 mila tonnellate di pomodoro fresco all’anno, avvia un percorso di innovazione sostenibile per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche più green.

Solana, l’industria conserviera di Maccastorna con una capacità produttiva annua di oltre 200 mila tonnellate di pomodoro fresco, dà una svolta decisamente green al sito produttivo. Grazie a un investimento di dodici milioni di euro, finanziato da Intesa Sanpaolo, l’azienda della Bassa si è impegnata a puntare alla riduzione delle emissioni e all’ efficientamento energetico tramite l’introduzione di tecnologie di ricompressione meccanica del vapore che consentiranno di ridurre fino al 90% l’energia utilizzata oltre a diminuire le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, l’ impianto fotovoltaico sarà ampliato mentre si procederà ad una politica di riduzione di rifiuti e sarà acquisito un impianto di pastorizzazione ohmica cioè sarà applicata la tecnologia innovativa che riscalda rapidamente gli alimenti facendovi passare una corrente elettrica alternata per ridurre Co2 ed ottenere una qualità superiore del prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it