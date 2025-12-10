Final Fantasy sono stati scoperti dei video privati nella playlist di YouTube | è in arrivo un annuncio ai TGA 2025?

Recenti scoperte nella playlist ufficiale di Final Fantasy su YouTube hanno attirato l'attenzione dei fan, con video privati che suggeriscono un importante annuncio in arrivo. L'aggiornamento improvviso ha acceso speculazioni su possibili novità legate alla celebre serie, in vista dei TGA 2025.

L’aggiornamento improvviso della p laylist ufficiale dei trailer di Final Fantasy su YouTube ha scatenato l’interesse della community. Due video privati sono comparsi nelle ultime ore, alimentando l’idea che Square Enix stia preparando un annuncio per i The Game Awards 2025. Tuttavia, analizzando meglio la situazione, è emerso che uno dei due filmati è semplicemente il trailer già noto di Crisis Core: Reunion. Rimane quindi un solo video davvero inedito, aggiunto proprio oggi, ed è questo a sostenere le speranze dei fan in vista dell’evento. Le ipotesi sulla natura del misterioso contenuto sono molteplici. 🔗 Leggi su Game-experience.it