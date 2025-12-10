Fifa il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump

Il comitato etico della Fifa potrebbe richiamare il presidente Gianni Infantino per chiarimenti riguardo al premio assegnato a Donald Trump, secondo quanto riportato da Bbc Sport. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e l’etica delle decisioni all’interno dell’organizzazione, alimentando discussioni sul ruolo e le responsabilità di Infantino.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, secondo quanto riferito da Bbc Sport, potrebbe essere chiamato a chiarire la propria posizione davanti al comitato etico dell’organizzazione. A far scattare la segnalazione è stata FairSquare, associazione impegnata nella tutela dei diritti umani, che ha presentato un esposto in cui accusa il dirigente di aver commesso «almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa stessa». Tra gli episodi contestati rientra anche il sostegno espresso nei confronti di Donald Trump, culminato nella consegna di un premio Fifa per la pace durante il sorteggio dei gironi tenuto a Washington il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump

