Fiesole incontro pubblico sul dialogo e la pace
Domani, giovedì 11 dicembre alle 17.30, Fiesole ospiterà un incontro pubblico intitolato
Fiesole (Firenze), 10 dicembre2025- Domani giovedì 11 dicembre, alle ore 17.30, nella Sala del Basolato in Piazza Mino 26 a Fiesole, si terrà l 'incontro pubblico "Il coraggio di dialogare. Un sogno per la città, un sogno per la pace". L'evento sarà dedicato al dialogo, alla riconciliazione e alla costruzione di comunità e di umanità. Durante l'incontro verrà presentato il libro "Mio padre, tuo padre. Due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese" di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, che racconta la storia vera di Rami Elhanan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese, due padri che hanno trasformato il loro dolore in impegno per la pace tra i popoli, entrando a far parte, insieme ad altri cittadini palestinesi e israeliani, dell 'Associazione Parent's Circle che raccoglie i familiari delle vittime del conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fiesole, incontro pubblico sul dialogo e la pace - Riflessioni con Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte sul libro "Mio padre, tuo padre.
Il CANALE WHATSAPP ufficiale del Comune di Fiesole è uno strumento semplice e diretto per ricevere notizie di pubblica utilità e aggiornamenti (eventi, meteo, viabilità ecc), in tempo reale sul proprio smartphone.
