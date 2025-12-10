Fiera dell' Immacolata | boom di presenze e successo per la 120^ edizione

La 120ª edizione della Fiera dell'Immacolata si è conclusa con un'ampia partecipazione di pubblico, registrando circa 20.000 visitatori durante l'intera giornata. L'evento, giunto alla sua storica edizione, ha confermato il suo ruolo di appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo, attirando appassionati e visitatori da diverse zone.

Grande successo di presenze per la 120^ edizione della Fiera dell'Immacolata. Si stimano circa 20mila visitatori nell'arco dell'intera giornata. L'offerta commerciale, con circa 300 espositori delle più svariate tipologie merceologiche, e la rimodulazione degli spazi hanno premiato gli sforzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

