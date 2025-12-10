Fiamme in un casolare diroccato accanto a via Vignolese

Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, un incendio ha interessato un casolare diroccato lungo via Vignolese, tra Collegarola e San Damaso. Il fumo denso ha attirato l'attenzione dei residenti e delle autorità, intervenute prontamente sul posto per gestire la situazione.

Oggi pomeriggio, poco dopo le ore 16, un fumo denso ha iniziato a levarsi lungo via Vignolese, nel tratto compreso tra Collegarola e San Damaso. Si è trattato di un incendio scaturito all'interno di uno dei due edifici al civico 1074, una vecchia casa disabitata e parzialmente diroccata, immersa.

