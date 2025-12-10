Fiamme in centro storico due auto in sosta finiscono in cenere

Nella notte, un incendio nel centro storico di Rimini ha distrutto due auto in sosta, riducendole in cenere. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha contenuto il rogo, evitando ulteriori danni. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

E' scoppiato intorno alla mezzanotte l'incendio che, nel centro storico di Rimini, ha mandato in cenere due vetture. Le auto erano parcheggiate nel vicolo Gioia e, all'improvviso, da una di esse si sono sprigionate le fiamme. E' partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le autobotti dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

