Fiamma olimpica | Studenti a scuola entro le 8 di mattina
È tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 26 previsto per domani. L’appuntamento è alle 8 in via Senese, all’intersezione con via Lago di Varano. Il corteo terminerà alle 9.15 circa in via Fabio Massimo, nei pressi dell’incrocio con le vie Muzio Scevola e Anco Marzio. "Fondamentale – raccomandano dal Comune – che gli istituti scolastici le cui sedi si trovano lungo il tragitto prevedano l’ingresso degli studenti non oltre le 8 del mattino, così da limitare disagi". Ed è stata emessa un’ordinanza dirigenziale. Nel centro abitato sono quindi istituite alcune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
