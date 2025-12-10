Fiamma olimpica | Studenti a scuola entro le 8 di mattina

Domani si terrà il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, un evento che coinvolge anche le scuole della zona. L’appuntamento è alle 8 del mattino in via Senese, all’intersezione con via Lago di Varano, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e cittadini in questa celebrazione simbolica.

È tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 26 previsto per domani. L’appuntamento è alle 8 in via Senese, all’intersezione con via Lago di Varano. Il corteo terminerà alle 9.15 circa in via Fabio Massimo, nei pressi dell’incrocio con le vie Muzio Scevola e Anco Marzio. "Fondamentale – raccomandano dal Comune – che gli istituti scolastici le cui sedi si trovano lungo il tragitto prevedano l’ingresso degli studenti non oltre le 8 del mattino, così da limitare disagi". Ed è stata emessa un’ordinanza dirigenziale. Nel centro abitato sono quindi istituite alcune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it