Fiamma olimpica e festività natalizie la Prefettura alza il livello dei controlli
Durante le festività natalizie, la Prefettura intensifica i controlli per garantire la sicurezza pubblica, in particolare in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica previsto il 19 dicembre. Maggiore attenzione e misure di sicurezza sono state adottate per tutelare cittadini e visitatori durante gli eventi in programma in questo periodo di festa.
Più controlli e sicurezza durante le festività natalizie e gli eventi in programma, a partire dall'atteso passaggio della Fiamma Olimpica previsto il prossimo 19 dicembre. È quanto ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani durante il tavolo tecnico tenutosi stamane a Palazzo del Governo insieme ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
