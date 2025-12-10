Fiamma olimpica e festività natalizie la Prefettura alza il livello dei controlli

Durante le festività natalizie, la Prefettura intensifica i controlli per garantire la sicurezza pubblica, in particolare in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica previsto il 19 dicembre. Maggiore attenzione e misure di sicurezza sono state adottate per tutelare cittadini e visitatori durante gli eventi in programma in questo periodo di festa.

Più controlli e sicurezza durante le festività natalizie e gli eventi in programma, a partire dall'atteso passaggio della Fiamma Olimpica previsto il prossimo 19 dicembre. È quanto ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani durante il tavolo tecnico tenutosi stamane a Palazzo del Governo insieme ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Fiamma Olimpica e Paralimpica arriva a Napoli! - facebook.com Vai su Facebook

Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X

Le tappe della Fiamma Olimpica in Toscana: un viaggio tra luce, storia e bellezza - La torcia dei Giochi Invernali 2026 illumina la Toscana, toccando borghi suggestivi e città storiche immerse in contesti paradisiaci e panorami mozzafiato ... siviaggia.it scrive