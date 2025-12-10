Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale | disposto stop a veicoli da periferia al centro

Il 23 dicembre, Napoli ospiterà l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, che attraverserà la città partendo dalle periferie e dirigendosi verso il centro. In occasione di questo evento, è stato disposto uno stop ai veicoli provenienti dalle zone periferiche per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della cerimonia.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 23 dicembre arriva a Napoli la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, attraversando la città dalle periferie al centro. Per il passaggio dei tedofori (con convoglio al seguito), il Comune ordina il divieto di transito veicolare sulle strade “di volta in volta interessate all’Evento “. Un’odierna ordinanza dirigenziale del Servizio Viabilità istituisce il dispositivo di traffico dalle ore 15:45 alle ore 19:30, e comunque fino a cessate esigenze. Il Viaggio della Fiamma Olimpica” coinvolge ben 34 strade, transitando per svariati quartieri di Napoli. Partendo da viale della Resistenza a Scampia, si concluderà in piazza Plebiscito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale: disposto stop a veicoli da periferia al centro

Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe ... tg24.sky.it scrive

Milano-Cortina: Fiamma olimpica a Napoli, lo show per Natale - Il prossimo 23 dicembre Napoli ospiterà la tappa del progetto "Il Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026 ", la staffetta simbolica della torcia che attraverserà il territorio ... Segnala ansa.it

La Fiamma olimpica arriva a Cagliari, le tedofore sono tre campionesse – il programma della giornata Le tappe dal nord al sud dell’Italia fino a raggiungere Milano il 5 febbraio saranno 60 - facebook.com Vai su Facebook

Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X