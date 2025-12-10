Fiamma Olimpica a Firenze | tappa in piazza Santissima Annunziata I divieti

Giovedì 11 dicembre 2025, Firenze ospiterà la tappa della Fiamma Olimpica presso piazza Santissima Annunziata, in occasione della “Celebrazione di tappa” del viaggio tra Grosseto e Firenze, parte della XXV edizione dei Giochi Olimpici e XIV dei Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. L’evento sarà soggetto a specifici divieti e restrizioni.

Nella giornata di giovedì 11 dicembre 2025, si svolgerà a Firenze, presso piazza Santissima Annunziata, l'evento dal titolo "Celebrazione di tappa" connesso al "Viaggio della Fiamma Olimpica – 6 tappa: Grosseto – Firenze" nell'ambito della "XXV edizione dei Giochi Olimpici e XIV edizione dei Giochi Paralimpici invernali Milano – Cortina 2026". I divieti per l'ordine pubblico

