Festività natalizie al via a Cattolica all' esordio gli spazi Bosco di Luce e Serra dei Sogni
Le festività natalizie a Cattolica sono ufficialmente iniziate, portando entusiasmo e atmosfera festiva in città. Numerosi eventi e nuove attrazioni, come gli spazi Bosco di Luce e Serra dei Sogni, arricchiscono il programma, coinvolgendo residenti e visitatori in un clima di festa e magia.
Le festività natalizie a Cattolica sono ufficialmente iniziate e la città ha risposto con una grande partecipazione. Il Bosco di Luce, cuore pulsante del programma natalizio, si è animato fin dai primi giorni con un flusso costante di famiglie, bambini e visitatori che hanno scelto di vivere la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Cattolica e il “Bosco di Luce”: tutto il programma degli eventi di Natale - Sabato 29 novembre, alle ore 17, la Regina vi da appuntamento in piazza Nettuno con ... Segnala chiamamicitta.it
