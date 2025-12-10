Festival Zampognarea in programma due giorni di letture immagini e suoni
Il Festival Zampognarea prosegue con due giorni dedicati a
Continua il festival “Zampognarea” con una due giorni dedicata al tema “Letture, immagini, oggetti e suoni”. Il 13 e 14 dicembre, al Tinni Tinni Arts Club, lo spazio culturale multimediale promosso da AreaSud e Darshan, si alterneranno laboratori, presentazioni di libri, mostre fotografiche e un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tradizione e innovazione a Catania con la nuova tappa del festival “Zampognarea” - Continua il festival “Zampognarea” con una due giorni dedicata al tema “Letture, immagini, oggetti e suoni”. Scrive blogsicilia.it
