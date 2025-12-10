Festa per i 200 anni dell' Egittologia a Pisa
Celebrando due secoli di studi sull'antico Egitto, Pisa ospita una festa speciale per i 200 anni dell'Egittologia. Questo importante anniversario ricorda il momento in cui, 200 anni fa, per la prima volta al mondo, questa disciplina arrivò in un'aula universitaria, segnando l'inizio di un lungo e affascinante percorso di ricerca e scoperta.
A Pisa 200 anni fa, per la prima volta al mondo, l’Egittologia faceva il suo ingresso in un’aula universitaria. Correva l’anno accademico 182526, il professore era un giovane orientalista, Ippolito Rosellini.Per celebrare il bicentenario, il 12 dicembre, alle 12:45, al Museo della Grafica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
All’Università di Pisa 200 anni fa il primo insegnamento di Egittologia al mondo - 26, il professore era il giovane Ippolito Rosellini, un primato italiano che anticipa la Francia di sei anni - Lo riporta ilsole24ore.com
