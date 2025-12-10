Festa in piazza Don Gallo | lunedì 15 si addobba l' albero di Natale

Genovatoday.it | 10 dic 2025

Lunedì 15 dicembre, piazza Don Gallo a Genova si prepara a ospitare l'iniziativa

Lunedì 15 dicembre, a partire dalle 10, in piazza Don Gallo, il quartiere genovese ospita l’iniziativa “Addobbiamo l’Albero di Piazza Don Gallo”, promossa nell’ambito di Natale nei Sestieri – Il Natale che ti aspetti.Scuole, asili e famiglie del quartiere parteciperanno attivamente alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

