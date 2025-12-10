Festa di Natale mostra mercato con 150 espositori nel centro di Montegrotto

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre, Montegrotto Terme ospiterà la tradizionale mostra mercato

Domenica 14 dicembre, dalle ore 9 al tramonto, Montegrotto Terme ospiterà la tradizionale mostra mercato "Festa di Natale" che animerà viale Stazione e le vie limitrofe del centro cittadino. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 espositori.La manifestazione si articolerà su diverse aree. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

"Siena incanta" - Piazza del Campo si veste di festa: torna il Mercato nel Campo - La conchiglia di Piazza del Campo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del Natale senese: sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 8:00 alle 20:00, torna il Mercato nel Ca ... radiosienatv.it scrive