Festa dell' Albero in 69 scuole | pubblicata la graduatoria | Occasione per avvicinare i giovani alle nostre aree forestali

Sono 69 le scuole siciliane coinvolte nella Festa dell’Albero 2025, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza delle aree forestali. La pubblicazione della graduatoria segna l’inizio di attività educative e ambientali volte a promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio naturale siciliano.

Sono 69 le scuole siciliane che prenderanno parte alle attività dedicate alla Festa dell’Albero 2025. Si tratta degli istituti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse emanata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e sono stati ammessi a finanziamento. La graduatoria definitiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pnalm – In occasione della Festa dell'Albero 2025, il Parco celebra la bellezza e il valore dei boschi

PNALM e scuole insieme per la Festa dell’Albero: decine di nuove piante messe a dimora - In occasione della Festa dell’Albero 2025, il Parco celebra la bellezza e il valore dei nostri boschi con una settimana di iniziative dedicate alla ... Lo riporta terremarsicane.it