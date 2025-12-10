Ferrovie dello Stato e Difesa nel mirino | i dati rubati ad Almaviva che fanno tremare l’Italia
Un vasto archivio digitale di 2,3 terabyte, rubato ad Almaviva, mette in allerta le Ferrovie dello Stato e il settore della Difesa in Italia. I dati riservati, potenzialmente contenenti accessi a segreti industriali, militari e operativi, rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza e le infrastrutture strategiche del Paese.
Un archivio digitale mastodontico, pesante come migliaia di film in alta definizione: 2,3 terabyte di dati riservati che potrebbero contenere le chiavi di accesso ai segreti industriali, militari e operativi di alcune delle infrastrutture più strategiche d’Italia. È questo il bottino che un gruppo di hacker rivendica di aver sottratto ad Almaviva, colosso italiano dell’information technology con oltre 41mila dipendenti e un fatturato superiore al miliardo di euro, che fornisce servizi critici anche ai comparti Difesa e Sicurezza nazionale. La notizia, emersa attraverso le cronache specializzate e confermata dalla stessa azienda colpita, solleva interrogativi pesanti come macigni sulla tenuta delle difese cyber del Paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it
