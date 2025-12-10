Ferrari tutti gli errori fatti nel 2025 e l’anno nuovo è pieno di incognite A cominciare dal futuro di Leclerc

Nel 2025 la Ferrari ha vissuto una stagione difficile, caratterizzata da numerosi errori e risultati deludenti. Dopo 24 Gran Premi senza vittorie, il team ha conquistato appena sette podi e si trova in una posizione difficile nel mondiale costruttori. Tra le incertezze legate al futuro di Leclerc, l’anno nuovo si apre con molte incognite da affrontare.

L'incubo durato 24 gran premi si è concluso in Arabia Saudita. L'incubo della Ferrari che su 24 gare non ne ha vinta neanche una conquistando soltanto sette volte il podio e un anonimo quarto posto nel Mondiale costruttori. Tutti i podi sono stati conquistati da Charles Leclerc, che ad ad Abu Dhabi ha ottenuto il quarto posto, nessuno da Lewis Hamilton che almeno ha dato un ultimo segno di speranza, rimontando da 16° a 8°. Leclerc ha combattuto per tutta la stagione, ma ma sarà così per sempre? Avrà ancora voglia di restare a Maranello per inseguire un titolo Mondiale che è il sogno e l'obiettivo di ogni pilota? Nel 2026 il regolamento cambierà radicalmente e per Charles, che sarà all'ottavo anno in rosso sarà la stagione decisiva: rimarrà fedele al suo amore con una macchina per combattere o si guarderà intorno? Per adesso Leclerc guarda indietro, a una stagione che era partita con ben altre premesse, addirittura con l'obiettivo dichiarato da parte del team di puntare al Mondiale: «Le aspettative c'erano, ma sono anche state create dalla situazione.