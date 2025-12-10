Ferrari tutti gli errori fatti nel 2025 e l’anno nuovo è pieno di incognite A cominciare dal futuro di Leclerc
Nel 2025 la Ferrari ha vissuto una stagione difficile, caratterizzata da numerosi errori e risultati deludenti. Dopo 24 Gran Premi senza vittorie, il team ha conquistato appena sette podi e si trova in una posizione difficile nel mondiale costruttori. Tra le incertezze legate al futuro di Leclerc, l’anno nuovo si apre con molte incognite da affrontare.
L’incubo durato 24 gran premi si è concluso in Arabia Saudita. L’incubo della Ferrari che su 24 gare non ne ha vinta neanche una conquistando soltanto sette volte il podio e un anonimo quarto posto nel Mondiale costruttori. Tutti i podi sono stati conquistati da Charles Leclerc, che ad ad Abu Dhabi ha ottenuto il quarto posto, nessuno da Lewis Hamilton che almeno ha dato un ultimo segno di speranza, rimontando da 16° a 8°. Leclerc ha combattuto per tutta la stagione, ma ma sarà così per sempre? Avrà ancora voglia di restare a Maranello per inseguire un titolo Mondiale che è il sogno e l’obiettivo di ogni pilota? Nel 2026 il regolamento cambierà radicalmente e per Charles, che sarà all’ottavo anno in rosso sarà la stagione decisiva: rimarrà fedele al suo amore con una macchina per combattere o si guarderà intorno? Per adesso Leclerc guarda indietro, a una stagione che era partita con ben altre premesse, addirittura con l’obiettivo dichiarato da parte del team di puntare al Mondiale: «Le aspettative c’erano, ma sono anche state create dalla situazione. 🔗 Leggi su Panorama.it
Lascia sola la fidanzata a 3.798 metri lei muore assiderata Ora arriva l’accusa di omicidio colposo | gli errori cruciali commessi dall’uomo - Zazoom Social News
Ferrari, tutti gli errori fatti nel 2025 e l’anno nuovo è pieno di incognite A cominciare dal futuro di Leclerc - Una stagione piena di flop a tutti i livelli: dalla gestione Elkann alla conferma di Vasseur fino all'ingaggio di Hamilton ... panorama.it scrive
F1 | Ferrari vince nei pit stop: i numeri che hanno reso imbattibili i meccanici della Rossa - Una vittoria che, pur in una stagione avara di soddisfazioni a livello sportivo, rispecchia i progressi fatti arrivando a essere il riferimento per c ... Scrive msn.com
La #Ferrari si lecca le ferite, ma tutti subito in pista. Leclerc, un messaggio che fa riflettere Vai su X
La Ferrari si lecca le ferite, ma tutti subito in pista. Leclerc, un messaggio che fa riflettere - facebook.com Vai su Facebook
Travolto da un'auto il primo giorno in città: "Messina sostenga Marden", lo studente arrivato dal Kazakistan movieplayer.it
Che cosa vedere in tv stasera, 10 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da "Pietro – Un uomo ... movieplayer.it
Caricabatterie si surriscalda, in fiamme una casa di Mortegliano movieplayer.it
Da Mara Venier a Carlo Conti, Atreju si fa nazional-popolare ilgiornale.it
Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie lapresse.it
“La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo” lanazione.it