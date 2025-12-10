Ferrara città e provincia nel cinema Un viaggio per immagini incontro con l' autore

Ferrara e la sua provincia si raccontano attraverso il cinema in un viaggio tra immagini e storie. Prosegue la rassegna culturale promossa dall’Avis comunale, con un incontro dedicato alla scoperta del rapporto tra città e settima arte. Appuntamento venerdì 12 dicembre alle ore 16 nella sala “Silvio Carletti”, in un'occasione per approfondire il legame tra Ferrara e il mondo cinematografico.

Prosegue la rassegna culturale promossa dall'Avis comunale di Ferrara. Il terzo appuntamento della stagione è in programma venerdì 12 dicembre alle ore 16 nella sala "Silvio Carletti" della sede dell'associazione, con ingresso da vicolo Mozzo Scimmia per i lavori in corso Giovecca. L'incontro.

Cinema, School Experience 4 arriva a Ferrara - Quinta tappa per School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da ...

