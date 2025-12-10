Ferito da un petardo | perde la falange
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, l'uso dei giochi pirotecnici aumenta, portando con sé rischi e incidenti. Uno di questi, grave, ha coinvolto una persona ferendola seriamente a una falange a causa di un petardo. Questo episodio evidenzia la pericolosità delle esplosioni improvvisate e l'importanza di adottare misure di sicurezza durante le celebrazioni.
Con l’inizio del periodo che porta alle festività natalizie, aumenta anche l’uso dei giochi pirotecnici. E con questi anche il rischio di incidenti. Come quello accaduto l’altra sera verso le 19,30 alla prima periferia di Bagnolo, in via della Pace, in un nuovo quartiere residenziale, con un uomo di 33 anni che è rimasto seriamente ferito a una mano proprio a causa dello scoppio di un petardo, che gli ha provocato la perdita della falange di un dito. Sono stati alcuni dei presenti a dare l’allarme alla centrale operativa del 118 quando ci si è accorti dell’emergenza, con la vistosa ferita alla mano provocata dallo scoppio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
