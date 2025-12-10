Ferencvaros-Rangers Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45 si disputa Ferencvaros-Rangers, match valido per la sesta giornata di Europa League. Le due squadre si affrontano in una sfida cruciale per la qualificazione, con le formazioni ufficiali e le quote di scommessa già disponibili. Ecco tutte le informazioni e i pronostici sulla partita.
Il Ferencvaros intende proseguire nell’ottimo percorso fin qui fatto nel girone di Europa League e giovedì ospita i Rangers per la sesta giornata. Gli ungheresi si trovano sorprendentemente al quarto posto in classifica con Friburgo e Betis a quota 11 punti e sono una delle quattro squadre ancora imbattute nel torneo. La compagine allenata dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Europa e Conference League, le partite di oggi in TV: 18:45 Fiorentina - Dinamo Kiev (Uno/252/4K) 18:45 Utrecht - Nottingham Forest (Max/253) 18:45 Ferencvaros - Rangers (254) 18:45 Nizza - Braga (255) 18:45 Diretta Gol (Calcio/251) 21:00 Celtic - Roma Vai su X
Programma Europa League: la Roma deve vincere in un campo tosto, Bologna in Spagna - Zagabria – Betis 18:45 – Ferencvaros – Rangers 18:45 – Ludogorets – PAOK ... Si legge su milannews.it
Ferencvaros vs Rangers LIVE team news and build-up ahead of the Europa League clash - The Light Blues are in Budapest as they aim to get their first Europa League victory at the sixth attempt after a shocking run in UEFA's second tier competition ... Segnala dailyrecord.co.uk