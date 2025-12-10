Ferencvaros-Rangers Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Il match tra Ferencvaros e Rangers, valido per la sesta giornata di Europa League, si disputa giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18:45. Le due squadre si affrontano in una sfida decisiva per la fase a gironi, con l’obiettivo di consolidare le proprie posizioni e avanzare nel torneo. Ecco formazioni, quote e pronostici sulla partita.
Il Ferencvaros intende proseguire nell’ottimo percorso fin qui fatto nel girone di Europa League e giovedì ospita i Rangers per la sesta giornata. Gli ungheresi si trovano sorprendentemente al quarto posto in classifica con Friburgo e Betis a quota 11 punti e sono una delle quattro squadre ancora imbattute nel torneo. La compagine allenata dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Ferencvaros-Rangers: appuntamento con la storia - Rangers è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it
