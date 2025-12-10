Ferdinand il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool

L'ex difensore Ferdinand ha commentato su social il rigore assegnato al Liverpool, ironizzando sulla decisione arbitrale. La sua reazione ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, dopo il finale di San Siro. Un intervento che ha suscitato molte discussioni e riflessioni sulla gestione delle decisioni in campo.

La decisione dell'arbitro Felix Zwayer, direttore di gara tedesco, di assegnare al Liverpool il rigore decisivo nel finale della sfida di Champions League contro i nerazzurri, continua a far discutere. Il contatto tra Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 dell'Inter, e Florian Wirtz, talento tedesco dei Reds, è apparso infatti molto lieve, ma la revisione al VAR ha portato all'episodio che ha cambiato l'esito del match. A entrare nel dibattito è stato anche Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e oggi opinionista molto seguito sui social.

