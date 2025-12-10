Feltri condannato l' avvocato dell' Asgi | Incita all' odio Ma difende l' imam di Torino

Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale di Torino a pagare 20 mila euro di risarcimento all'Asgi, accusato di aver incitato all'odio con le sue dichiarazioni. La sentenza arriva dopo le affermazioni fatte durante una puntata de La Zanzara, pochi giorni dopo la tragica morte di Rami Elgaml.

Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale di Torino a pagare un risarcimento di 20mila euro all'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) per le sue frasi pronunciate quattro giorni dopo la morte di Rami Elgaml durante una puntata della Zanzara. "Si tratta di una vittoria importante", ha dichiarato al Corriere Alberto Guariso, uno degli avvocati dell'associazione che ha portato il direttore editoriale de il Giornale davanti al giudice. "Soprattutto oggi che si discute molto sui vincoli legati alla libertà d’espressione. Nessuno dice che non si possa dare un giudizio sulla politica migratoria, ma non si devono mai usare toni aggressivi o un linguaggio che inciti e diffondi l’odio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it