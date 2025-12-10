Feltri condannato l' avvocato dell' Asgi | Incita all' odio Ma difende l' imam di Torino
Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale di Torino a pagare 20 mila euro di risarcimento all'Asgi, accusato di aver incitato all'odio con le sue dichiarazioni. La sentenza arriva dopo le affermazioni fatte durante una puntata de La Zanzara, pochi giorni dopo la tragica morte di Rami Elgaml.
Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale di Torino a pagare un risarcimento di 20mila euro all'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) per le sue frasi pronunciate quattro giorni dopo la morte di Rami Elgaml durante una puntata della Zanzara. "Si tratta di una vittoria importante", ha dichiarato al Corriere Alberto Guariso, uno degli avvocati dell'associazione che ha portato il direttore editoriale de il Giornale davanti al giudice. "Soprattutto oggi che si discute molto sui vincoli legati alla libertà d’espressione. Nessuno dice che non si possa dare un giudizio sulla politica migratoria, ma non si devono mai usare toni aggressivi o un linguaggio che inciti e diffondi l’odio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sul Il Giornale c’è Feltri che dice che non si può più dire niente. Perché? Perché ha detto “sparerei in bocca” ai mussulmani e il giudice lo ha condannato. Cattivoni questi giudici. Che storia struggente. Vai su X
Vittorio Feltri è stato condannato dal Tribunale di Torino per discriminazione dopo le frasi offensive pronunciate nella trasmissione La Zanzara contro le persone di fede musulmana: definire “razza inferiore” una comunità intera e augurare violenza è intollerabi - facebook.com Vai su Facebook
Feltri condannato, l'avvocato dell'Asgi: "Incita all'odio". Ma difende l'imam di Torino - I musulmani, invece, possono offendere impunemente i nostri valori" ... Si legge su msn.com
