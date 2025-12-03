Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Marcell Jacobs, il campione stanco: “Sono in una fase riflessiva, serve uno scatto di testa” ilgiorno.it
Fiorentina, Ranieri: “Confronti belli nello spogliatoio, gli alibi sono finiti. Torneremo a sorridere” sport.quotidiano.net
Avatar: Fuoco e Cenere, la première a Milano segna il nuovo capitolo di Pandora vanityfair.it
Jacopo Sol lancia il nuovo singolo Gran finale spettacolo.eu
La cucina italiana è patrimonio Unesco, cosa significa? Oneri e onori: programmi educativi e lotta alla ... notizie.com
Natale: Al Quirinale il presepe della Reggia di Caserta iltempo.it
Poliziotto ucciso 36 anni fa a Napoli, 30 anni anche in appello
Tempo di lettura: < 1 minutoLa prima sezione della corte di appello di Napoli ha confermato la... ► anteprima24.it
Nell’America di Trump crollano le inchieste sui reati fiscali: i federali vengono dirottati ai servizi di pattuglia
Il 17 ottobre 1931 Al Capone fu arrestato e condannato per reati fiscali, dopo numerosi tentativi a... ► ilfattoquotidiano.it
Palestra Inter, l’esterno del Cagliari è sempre più vicino alla prima convocazione in Nazionale
di Lorenzo Vezzaro Palestra Inter, il laterale classe 2005 seguito con attenzione dallo staff azzurr... ► internews24.com
Manetti al venticinquennale del Cnr: “Un faro di innovazione per tutta l’Italia”
PISA – Un quarto di secolo dedicato alla scienza e al futuro. Si sono concluse questa mattina le ce... ► corrieretoscano.it
Scontro Todde Nordio sul maxi trasferimento di 91 detenuti al 41 bis in Sardegna. La governatrice: “Noi mai interpellati”
Sardegna, terra di spiagge meravigliose e di… detenuti al 41-bis. Almeno nelle intenzioni del gover... ► lanotiziagiornale.it
"Note di Natale", alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro
Domenica 14 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di S. Giorgio di Modena è in programma l'appunta... ► modenatoday.it
F1, la Red Bull ha deciso: presa di posizione netta sul futuro di Lambiase
La Red Bull ha preso una decisione molto chiara sul futuro di Gianpiero Lambiase: la scuderia austr... ► sportface.it
Ucraina, la linea Trump: scenario coreano e cessate il fuoco entro Natale. Il Papa spinge l’Ue nei negoziati
Donald Trump prepara la sua offerta alla Russia per provare a concludere la guerra in Ucraina e le... ► it.insideover.com
Una Scuola Contadina gratuita sui saperi dell’agricoltura: l’iniziativa dell’Unione Buddhista e di Mondeggi Bene Comune
Una vera Scuola Contadina. Per apprendere saperi come l’olivicoltura, la viticoltura, l’apicoltura,... ► ilfattoquotidiano.it
«Checco Zalone è ossessivo e attento ai soldi»: parole durissime, ecco chi le ha dette
Il rapporto tra Pietro Valsecchi e Checco Zalone è stato a lungo una delle collaborazioni più fortu... ► donnapop.it
Caos in un negozio, clandestino fermato e accompagnato al CPR
Ieri mattina, la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione al provvedimento di trattenimento e... ► modenatoday.it
Senza Cri tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con “Spiagge”: un inno all’amore vero tra urban pop e poesia
Senza Cri, artista che ha fatto del proprio nome un manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 ... ► spettacolo.periodico
Rimini si racconta: itinerari tra storia, arte, tradizione e percorsi insoliti per scoprire l'anima della città
Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini ... ► riminitoday.it
L’impresa impossibile di 9 ciclisti della Red Bull, far decollare un aliante pedalando: ci sono riusciti
Nove ciclisti del Team Red Bull Bora-hansgrohe hanno compiuto un'impresa incredibile con la sola fo... ► fanpage.it
Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, un arresto e tre obblighi di dimora
Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno ... ► messinatoday.it
Drogava e stuprava donne adescate online: condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello
Aveva costruito la sua trappola online con sei profili social, approfittando della sua presunta som... ► ilfattoquotidiano.it
Capodanno a Cinecittà World: gli eventi in programma per festeggiare l'arrivo del 2026
Il parco dei divertimenti del cinema e della tv di Roma ha aperto le prenotazioni per trascorrere l'... ► movieplayer.it
Lunedì Roma Como, ufficiale il direttore di gara: arbitra Feliciani
Domani, giovedì 11 dicembre, la Roma sarà impegnata in campo europeo per la sesta giornata della Le... ► sololaroma.it
La Scossa, l’Europarlamento tra Green Deal e sovranità energetica. Procaccini: «Hanno fatto errori drammatici». Gori: «Se in Italia si paga molto è perché il gas è troppo presente»
«Il mio giudizio sul Green Deal, sulla transizione green, è un giudizio negativo, per non aver con... ► open.online
Juve Pafos Primavera Youth League 0 0 LIVE: si comincia a Vinovo
di Marco BaridonJuve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cro... ► juventusnews24.com
Nobel, Machado: “Il Premio è per tutti i venezuelani, finalmente rivedrò i miei figli”
(LaPresse) María Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, racconta con emozione il suo viaggio ver... ► lapresse.it
Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati
Oltre cinque chilogrammi di prodotti a base di cannabis sequestrati e due persone denunciate a pie... ► salernotoday.it
Irpinia e Sannio, vent’anni di rubinetti a intermittenza: i Sindaci chiamano lo Stato
Questa mattina, i sindaci irpini si sono recati a Roma per richiamare l’attenzione del Governo sul... ► avellinotoday.it
Inter Liverpool, Slot: “Rigore? In Premier non avrebbero fischiato”. I tifosi nerazzurri: “Una vergogna”
(Adnkronos) – Nel day after del ko in Champions League contro il Liverpool si scatenano le ire soci... ► ildifforme.it
Tragedia all'Elba, muore in casa per un infarto: l'anziana madre rimane senza assistenza per ore
Un dramma della solitudine si è consumato nel pomeriggio del 9 dicembre all’Isola d’Elba. Un 50enn... ► livornotoday.it
Prezzo del latte, Coldiretti: «Intesa fondamentale per dare certezze a stalle piacentine»
«Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte rappresenta un passaggio fondamentale per res... ► ilpiacenza.it
Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo
Eventi speciali e visite guidate tra accessibilità, cultura alimentare e storia al Palazzo Reale di... ► puntomagazine.it
#iltempodioshø
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 10 dicembre. Cappella della stazione... ► iltempo.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping
È morta, all'età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l'altro della serie... ► iltempo.it
Marcell Jacobs sulla polemica con la FIDAL: “Mi sono tolto un peso. Se ritrovo la scintilla, sarà per tre anni”
Marcell Jacobs non ha ancora deciso se tornare ad allenarsi in vista della prossima stagione o se m... ► oasport.it
Fonderie Pisano alla ex ArcelorMittal: la Cgil chiama alla riflessione
Tempo di lettura: 2 minutiSe da una parte, soprattutto da quelli dei sindaci sale la preoccupazio... ► anteprima24.it
Basket | Fondazione Libertas e Dynamo Sport insieme nel segno della solidarietà e inclusione
Nei giorni scorsi Fondazione Libertas Livorno Ets e Dynamo Sport hanno presentato un accordo di co... ► livornotoday.it
Toccare il cielo con una Ferrari: il sogno italiano sull’attico viennese
Diceva di voler portare un tocco d’Italia nel quartiere, l’imprenditore austriaco che ha parcheggiat... ► ilfoglio.it
La scrittrice britannica ha raccontato con ironia e delicatezza le insicurezze, i desideri e le contraddizioni femminili
La notizia è arrivata questa mattina, affidata a poche righe sui social, ma il dolore che ha portat... ► iodonna.it
Una delegazione ISGAP di alto profilo ha presentato alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia i legami tra antisemitismo, terrorismo e trasferimenti di enormi flussi monetari verso i Paesi Occidentali
Esperti internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Israele e Gran Bretagna, hanno esposto a... ► romadailynews.it
Tatiana Tramacere a ‘Chi l’ha visto?’: “Chiedo scusa a tutti”
“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Lo ha... ► lapresse.it
Giorgia Meloni, il lieto annuncio agli italiani: “Siamo i primi al mondo”
Giorgia Meloni, il lieto annuncio agli italiani: “Siamo i primi al mondo” – La cucina italiana è st... ► tvzap.it
Linea Rovigo Chioggia, modifiche e cancellazioni da domenica a maggio 2026
Riprende domenica la circolazione sull'Adria-Mestre, dato l'avanzamento dei lavori. Ma i disagi pe... ► veneziatoday.it
Strage di Paupisi, segnali di ripresa per Antonia. Il 20 dicembre cena di solidarietà
Tempo di lettura: 2 minutiAntonia Ocone, la diciassettenne rimasta gravemente ferita nella vicend... ► anteprima24.it
Bonelli (Avs): Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, infl... ► open.online
Controlli a Volterra: denunciata una donna per truffa online e sospesa un’attività alimentare
Prosegue l’attività di prevenzione e tutela della salute pubblica da parte delle Forze dell’Ordine... ► pisatoday.it
Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev: «Serve unità, non ego. Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra. Fazzini? Out per questo motivo»
Conferenza stampa Vanoli, il tecnico della Fiorentina presenta il match di Conference contro la Din... ► calcionews24.com
Addio a Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”: si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello
La famiglia lo ha annunciato nella mattina del 10 dicembre con un messaggio diffuso sui social: So... ► open.online
A Trepuzzi la presentazione de "La Macàra poema sonoro" di Valentina Sciurti
TREPUZZI - Sarà presentata venerdì 12 dicembre, alle ore 20.15, al “CoCú” Contenitore Culturale di... ► lecceprima.it
Scontro fra due auto e una si ribalta: muore uno dei conducenti, l’altro resta ferito
TAURISANO – Scontro fra due auto, una si ribalta: muore un conducente e resta ferito l’altro. Trag... ► lecceprima.it
Incidente su strada Terme a Viterbo, due feriti in uno scontro tra auto | FOTO
Incidente su strada Terme a Viterbo. Intorno alle 12,45 di oggi, mercoledì 10 dicembre, due auto s... ► viterbotoday.it
Ricerca, così una molecola di RNA regola la sopravvivenza di cellule tumorali
Una ricerca guidata dall’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ... ► ildenaro.it
Ricostruzione post alluvione, nuova ordinanza: procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euro
Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni... ► riminitoday.it
Il Comune di Coriano avvia la gara per la gestione di tre campi da tennis
Il Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio... ► riminitoday.it
Nuovo look per il piazzale della stazione di Viserba, presentato il progetto
Erano circa 30 i cittadini che martedì sera (9 dicembre) hanno partecipato all’incontro pubblico, ... ► riminitoday.it
Trevisani convinto: «Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve. David ha capito dove è, il problema è un altro»
di Redazione JuventusNews24Trevisani convinto: «Zhegrova il secondo giocatore più forte della Juve. ... ► juventusnews24.com
Lutto nella sanità padovana: addio all'infermiera dal cuore d'oro
Un grave lutto ha colpito la sanità padovana. E' morta Paola Cecchinato, infermiera presso la Pato... ► padovaoggi.it
“Questa stanza non ha più pareti” ma trabocchi e Maiella: i paesaggi abruzzesi colorano le sale della Radioterapia [FOTO]
Nuove sale dipinte colorano la Radioterapia di Chieti dove le immagini della Majella e del trabocc... ► chietitoday.it
Verso lo sciopero generale del 12 dicembre, Lisa Gattini: "Il Governo investe sul riarmo e taglia welfare, Enti locali e sanità"
“In Emilia-Romagna il 40% dei lavoratori dipendenti privati hanno un reddito annuo lordo che non s... ► parmatoday.it
Incidente a Bologna, non ce l'ha fatta il 36enne di Sassano: lutto nel Vallo di Diano
È deceduto all'Ospedale Maggiore di Bologna Walter Femminella, 36enne originario di Sassano e resi... ► salernotoday.it
In troppi alla festa di Halloween, sospese le licenze a un circolo cittadino
Galeotta è stata la festa di Halloween. Un evento organizzato in un circolo cittadino al quale per... ► arezzonotizie.it
Gabriele Bonci a processo per maltrattamenti e lesioni
Gabriele Bonci, volto molto noto della ristorazione e della televisione, è chiamato a comparire dav... ► lettera43.it
Incidente nel laboratorio di chimica in una scuola: flaconi di acido cadono da una mensola e generano vapori. Scuola evacuata, due alunne sottoposte a controllo medico
Emergenza in un istituto scolastico in Sardegna. Una mensola all'interno di un armadio del laborato... ► orizzontescuola.it
Avellino, sinergia tra SOS Impresa e Comune: firmato protocollo per le vittime di usura e racket
L’Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellin... ► avellinotoday.it
Truffa un'anziana a Nepi, 20enne arrestato e portato in carcere
Insospettiti, lo hanno pedinato e fermato. È così che i carabinieri sono riusciti a recuperare 20m... ► viterbotoday.it
“Ho rivisto il mare, ora sono sereno”: i volontari realizzano il sogno di Giuseppe, affetto da SLA
Giuseppe, detto "Peppo", 60enne affetto da SLA, ha potuto rivedere il mare grazie all’Ambulanza dei... ► fanpage.it
La Stagione armonica, concerto di Natale vocale e strumentale degli Amici della Musica di Padova
Il Concerto di Natale degli Amici della Musica di Padova si lega quest’anno a Palestrina 500, la s... ► padovaoggi.it