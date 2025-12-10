Federmoda Italia è soddisfatta delle dichiarazioni di Urso sul fast fashion

Federmoda Italia esprime soddisfazione per le dichiarazioni di Urso riguardo al fast fashion, evidenziando la crescente presenza di prodotti asiatici nel mercato. La situazione è influenzata anche dai dazi americani su prodotti cinesi e indiani, che hanno contribuito a un’invasione di capi provenienti dall’Estremo Oriente.

“È in atto un’invasione di prodotti asiatici, anche come effetto indiretto dei dazi americani ai prodotti cinesi e indiani. Occorre che le misure annunciate, come quelle sui dazi anche per i prodotti di valore inferiore a 150 euro, entrino subito in vigore. Non possiamo aspettare il 2028”. Sono queste le parole del ministro del Made in Italy Adolfo Urso in occasione della quarta riunione dell’Alleanza ministeriale per le Industrie ad Alta Intensità Energetica. Il ministro ha parlato della concorrenza distorta generata dall’ ultra fast fashion, tema molto caldo in questo periodo. Federmoda Italiasoddisfatta” delle dichiarazioni di Urso sul fast fashion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

