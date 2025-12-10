Federico Mastrostefano travolto dalle accuse in studio | ‘Che bel seno’ chat e telefonate ribaltano Uomini e Donne

Federico Mastrostefano torna nel programma Uomini e Donne, questa volta nel parterre over, portando con sé un passato che riemerge attraverso chat e telefonate. Il suo ritorno ha suscitato discussioni e rivela dettagli inediti sulla sua vita privata, coinvolgendo anche accuse e situazioni sorprendenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei presenti in studio.

Federico Mastrostefano: il ritorno da over e i punti di contattato col passato da tronista. Il rientro di Federico Mastrostefano nel parterre over di Uomini e Donne ha il sapore di una macchina del tempo. Le dinamiche ricordano ancora quelle del suo trono: entusiasmo adolescenziale, leggerezza fuori luogo e una disinvoltura che mal si accorda con il percorso del programma. Racconta di un'uscita con Marta durata un mese e culminata nel primo bacio, ma la narrazione si incrina subito. La telefonata a Emanuela e l'esplosione in studio. Mentre descrive l'incontro con Marta come un idillio, Emanuela lo interrompe senza esitazioni: «Se è andato tutto così bene, allora perché alle 10:30 mi hai telefonato chiedendomi di vederci?».

