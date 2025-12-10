Federico Buffa porta in scena Olimpiadi tra guerra e pace
La Stagione 2526 del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Teatro Stabile dell'Umbria, ospita Olimpiadi tra guerra e pace di Moris Gasparri e Federico Buffa. Il giornalista e narratore, che ha reinventato lo storytelling sportivo, sarà in scena accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Fagnani e Cruciani a Mestre per il Festival delle Idee. Apre Federico Buffa
Federico Buffa racconta Kobe al Giovanni da Udine
Federico Buffa racconta Kobe Bryant
"Number 23: vita e splendori di Michael Jordan" è lo spettacolo di Federico Buffa andato in scena ieri sera alle ore 21 al Teatro Cavour di #Imperia. Evento conclusivo della rassegna di appuntamenti organizzati nell'ambito del Progetto #UPIGame 2.0 ancil Vai su X
Un inizio emozionante per la nuova stagione di Musikè! ? La Milonga del Fútbol di Federico Buffa ha inaugurato la nuova edizione della rassegna: un ritratto teatrale del calcio argentino, arricchito dalla voce di Mascia Foschi e dal pianoforte di Alessandro Vai su Facebook
Imperia, al Teatro Cavour Federico Buffa racconta Michael Jordan - Un viaggio tra vita, talento e leggenda del più grande di tutti i tempi con “Number 23" si chiude l'appuntamento ... Secondo riviera24.it
