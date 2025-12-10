Federico Buffa porta in scena Olimpiadi tra guerra e pace

La Stagione 2526 del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del Teatro Stabile dell'Umbria, ospita Olimpiadi tra guerra e pace di Moris Gasparri e Federico Buffa. Il giornalista e narratore, che ha reinventato lo storytelling sportivo, sarà in scena accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it