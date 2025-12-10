Federica Pellegrini la corsa in ospedale con la figlia Parla la campionessa | come sta la bimba
Federica Pellegrini condivide un aggiornamento sulla salute di sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa ha rassicurato i fan sulle condizioni della bambina, sottolineando che tutto si è risolto positivamente. L’episodio ha destato preoccupazione, ma ora si guarda avanti con speranza.
Tutto è bene quel che finisce bene. Nella serata di ieri, 9 dicembre 2025, Federica Pellegrini ha aggiornato i follower sui social riguardo la salute di sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale dall’Immacolata a causa di alcune convulsioni febbrili. La campionessa ha fatto sapere che «sono tornate a casa» e che la piccola «sta molto meglio». In una storia pubblicata su Instagram, Pellegrini ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto. «Grazie a tutti per i messaggi di affetto», ha scritto accompagnando il post con una foto del loro albero di Natale. La nuotatrice ha poi spiegato le condizioni di Matilde, che il prossimo 3 gennaio compirà due anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”
La vita privata di Filippo Magnini: età, moglie Giorgia Palmas, ex Federica Pellegrini, figli, Ballando con le Stelle
Filippo magnini e federica pellegrini: le vere motivazioni della separazione
Federica Pellegrini in ospedale per la sua bimba: «Ogni volta che capita è come perdere anni di vita in spaventi» L'ex campionessa di nuoto racconta sui social le ore difficili che sta passando con la piccola Matilde Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando. #ANSA Vai su X
Federica Pellegrini, la corsa in ospedale con la figlia. Parla la campionessa: come sta la bimba - Nella serata di ieri, 9 dicembre 2025, Federica Pellegrini ha aggiornato i follower sui social riguardo la salute di sua ... Da thesocialpost.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com