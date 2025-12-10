Federica Pellegrini la corsa in ospedale con la figlia Parla la campionessa | come sta la bimba

Federica Pellegrini condivide un aggiornamento sulla salute di sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa ha rassicurato i fan sulle condizioni della bambina, sottolineando che tutto si è risolto positivamente. L’episodio ha destato preoccupazione, ma ora si guarda avanti con speranza.

Tutto è bene quel che finisce bene. Nella serata di ieri, 9 dicembre 2025, Federica Pellegrini ha aggiornato i follower sui social riguardo la salute di sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale dall'Immacolata a causa di alcune convulsioni febbrili. La campionessa ha fatto sapere che «sono tornate a casa» e che la piccola «sta molto meglio». In una storia pubblicata su Instagram, Pellegrini ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto. «Grazie a tutti per i messaggi di affetto», ha scritto accompagnando il post con una foto del loro albero di Natale. La nuotatrice ha poi spiegato le condizioni di Matilde, che il prossimo 3 gennaio compirà due anni.