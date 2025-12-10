Federica Pellegrini come sta la figlia Matilde | l’ex nuotatrice rompe il silenzio
Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sullo stato di salute della figlia Matilde, colpita da convulsioni febbrili. L’ex nuotatrice ha rotto il silenzio sull’episodio che ha coinvolto la piccola, quasi due anni, durante una notte difficile tra l’8 e il 9 dicembre, evidenziando il momento di tensione e preoccupazione vissuto dalla famiglia.
Personaggi Tv, la notte tra l’8 e il 9 dicembre è stata una delle più turbolente per Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta: la loro piccola Matilde Pellegrini, quasi due anni – li compirà il 3 gennaio –, è stata colpita da un nuovo episodio di convulsioni febbrili rendendo necessario un immediato ricovero in ospedale. Ieri, 9 dicembre, la campionessa ha voluto aggiornare i fan con un post in cui ha spiegato le condizioni della bimba. Leggi anche: “Un furgone mi ha presa in pieno”. Brutto incidente per l’ex gieffina, come sta Leggi anche: Belen va sulla neve ma qualcosa va storto: panico per la showgirl argentina (VIDEO) Convulsioni febbrili: terrore in famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”
La vita privata di Filippo Magnini: età, moglie Giorgia Palmas, ex Federica Pellegrini, figli, Ballando con le Stelle
Filippo magnini e federica pellegrini: le vere motivazioni della separazione
Federica Pellegrini in ospedale per la sua bimba: «Ogni volta che capita è come perdere anni di vita in spaventi» L'ex campionessa di nuoto racconta sui social le ore difficili che sta passando con la piccola Matilde Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando. #ANSA Vai su X
Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni - Federica Pellegrini, che spavento nella notte: la piccola Matilde sta meglio. Lo riporta corrieredellosport.it
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com