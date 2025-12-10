Federica Pellegrini come sta la figlia Matilde | l’ex nuotatrice rompe il silenzio

Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sullo stato di salute della figlia Matilde, colpita da convulsioni febbrili. L’ex nuotatrice ha rotto il silenzio sull’episodio che ha coinvolto la piccola, quasi due anni, durante una notte difficile tra l’8 e il 9 dicembre, evidenziando il momento di tensione e preoccupazione vissuto dalla famiglia.

Personaggi Tv, la notte tra l’8 e il 9 dicembre è stata una delle più turbolente per Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta: la loro piccola Matilde Pellegrini, quasi due anni – li compirà il 3 gennaio –, è stata colpita da un nuovo episodio di convulsioni febbrili rendendo necessario un immediato ricovero in ospedale. Ieri, 9 dicembre, la campionessa ha voluto aggiornare i fan con un post in cui ha spiegato le condizioni della bimba. Leggi anche: “Un furgone mi ha presa in pieno”. Brutto incidente per l’ex gieffina, come sta Leggi anche: Belen va sulla neve ma qualcosa va storto: panico per la showgirl argentina (VIDEO) Convulsioni febbrili: terrore in famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde: l’ex nuotatrice rompe il silenzio

Federica Pellegrini in ospedale per la sua bimba: «Ogni volta che capita è come perdere anni di vita in spaventi» L'ex campionessa di nuoto racconta sui social le ore difficili che sta passando con la piccola Matilde

"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando.

Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni - Federica Pellegrini, che spavento nella notte: la piccola Matilde sta meglio.