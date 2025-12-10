Federica Pellegrini come sta la figlia dopo il ricovero in ospedale | Siamo a casa

Federica Pellegrini condivide le ultime novità sulla salute della sua bambina, Matilde, dopo un ricovero in ospedale. La campionessa ha spiegato come sta ora la figlia, rassicurando i fan sulle sue condizioni e condividendo il momento di preoccupazione vissuto durante le convulsioni febbrili.

È stata Federica Pellegrini a raccontare le ore di apprensione: la figlia Matilde ha avuto delle convulsioni febbrili ed è stata portata in ospedale per una visita. La famiglia è tornata a casa nella sera del 9 dicembre: la Pellegrini ha spiegato su Instagram che ora la piccola sta molto meglio. Come sta Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: è stata dimessa. La foto dell’albero di Natale per annunciare il ritorno a casa con la figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale dall’Immacolata: così Federica Pellegrini ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della figlia. “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto: siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. 🔗 Leggi su Dilei.it