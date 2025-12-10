Federica Pellegrini come sta la figlia dopo il ricovero in ospedale | Siamo a casa
Federica Pellegrini condivide le ultime novità sulla salute della sua bambina, Matilde, dopo un ricovero in ospedale. La campionessa ha spiegato come sta ora la figlia, rassicurando i fan sulle sue condizioni e condividendo il momento di preoccupazione vissuto durante le convulsioni febbrili.
È stata Federica Pellegrini a raccontare le ore di apprensione: la figlia Matilde ha avuto delle convulsioni febbrili ed è stata portata in ospedale per una visita. La famiglia è tornata a casa nella sera del 9 dicembre: la Pellegrini ha spiegato su Instagram che ora la piccola sta molto meglio. Come sta Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: è stata dimessa. La foto dell’albero di Natale per annunciare il ritorno a casa con la figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale dall’Immacolata: così Federica Pellegrini ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della figlia. “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto: siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”
La vita privata di Filippo Magnini: età, moglie Giorgia Palmas, ex Federica Pellegrini, figli, Ballando con le Stelle
Filippo magnini e federica pellegrini: le vere motivazioni della separazione
Federica Pellegrini in ospedale per la sua bimba: «Ogni volta che capita è come perdere anni di vita in spaventi» L'ex campionessa di nuoto racconta sui social le ore difficili che sta passando con la piccola Matilde Link nel primo commento Vai su Facebook
"Convulsioni febbrili. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi". Federica Pellegrini, mamma di Matilde, racconta le ore difficili che sta passando. #ANSA Vai su X
Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni - Federica Pellegrini, che spavento nella notte: la piccola Matilde sta meglio. Da corrieredellosport.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it