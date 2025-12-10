Fed taglia tassi è la terza riduzione
La Federal Reserve ha annunciato il terzo taglio dei tassi di interesse quest'anno, riducendoli di un quarto di punto percentuale. La nuova forchetta si attesta tra il 3,50% e il 3,75%, segnando un'ulteriore misura di politica monetaria volta a sostenere l'economia statunitense.
20.58 La Fed ha deciso il taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la Fed si tratta della terza riduzione consecutiva e della sesta da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro. Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed è stato deciso con nove voti a favore e tre contrari, lasciando intravedere una banca centrale divisa. La Fed prevede solo un taglio nel 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75% - Il Federal Open Market Committee della Fed, la Federal Reserve statunitense, ha deciso di tagliare di 25 punti base i tassi d'interesse, portandoli nel range ... lapresse.it scrive
La Fed taglia i tassi d'interesse ma impatti irrilevanti sulle banche italiane - Alla fine la Fed ha tagliato, per la terza volta consecutiva, i tassi di interesse Usa di 25 punti base, facendoli scendere dal range compreso tra il 3,75% e il 4% alla nuova forchetta compresa tra il ... Da adnkronos.com
La Fed taglia i tassi di un quarto di punto, è la terza riduzione consecutiva. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. #ANSA Vai su X
? Un taglio dei tassi è scontato, ma le attese sul 2026 indicano una possibile divergenza rispetto alle altre banche centrali. - facebook.com Vai su Facebook
Highlights Gol Juve Pafos LIVE: le immagini del match – VIDEO juventusnews24.com
Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione gazzettadelsud.it
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it
Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian 361magazine.com
Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti ilfattoquotidiano.it
Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale ... lopinionista.it