Fed taglia tassi è la terza riduzione

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federal Reserve ha annunciato il terzo taglio dei tassi di interesse quest'anno, riducendoli di un quarto di punto percentuale. La nuova forchetta si attesta tra il 3,50% e il 3,75%, segnando un'ulteriore misura di politica monetaria volta a sostenere l'economia statunitense.

20.58 La Fed ha deciso il taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la Fed si tratta della terza riduzione consecutiva e della sesta da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro. Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed è stato deciso con nove voti a favore e tre contrari, lasciando intravedere una banca centrale divisa. La Fed prevede solo un taglio nel 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

