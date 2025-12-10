Fed taglia tassi è la terza riduzione

La Federal Reserve ha annunciato il terzo taglio dei tassi di interesse quest'anno, riducendoli di un quarto di punto percentuale. La nuova forchetta si attesta tra il 3,50% e il 3,75%, segnando un'ulteriore misura di politica monetaria volta a sostenere l'economia statunitense.

20.58 La Fed ha deciso il taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la Fed si tratta della terza riduzione consecutiva e della sesta da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro. Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed è stato deciso con nove voti a favore e tre contrari, lasciando intravedere una banca centrale divisa. La Fed prevede solo un taglio nel 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it