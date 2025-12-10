Fed taglia ancora i tassi e torna in modalità di attesa
La Federal Reserve ha nuovamente ridotto i tassi di interesse, adottando una posizione di attesa per valutare l'andamento dell'economia statunitense. Questa decisione segna un nuovo passo nella politica monetaria della banca centrale, che sembra preferire un approccio prudente in vista di possibili sviluppi futuri.
Roma, 10 dic. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha tagliato nuovamente i tassi di interesse, e di fatto si è riposizionata in modalità “di attesa”. Il riferimento ufficiale sui fed funds è stato ridotto di 0,25 punti percentuali ad una forchetta del 3,50%-3,75%, in linea con le attese prevalenti. La decisione è stata assunta a maggioranza dal direttorio (il Fomc) che, secondo il comunicato diffuso dall’istituzione, come molti si attendevano si è diviso su questa ultima mossa. Il presidente e altri 9 esponenti hanno votato per il taglio poi deciso, un altro esponente si è opposto perché avrebbe voluto un taglio più energico (0,50 punti) e altri due componenti hanno votato contro perché avrebbero preferito mantenere lo status quo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
