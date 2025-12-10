FdI omaggia Beppe Vessicchio a un mese dalla morte la figlia ad Atreju | Perdita shock era l’uomo di tutti
A un mese dalla scomparsa di Beppe Vessicchio, FdI lo ricorda con un omaggio, mentre la figlia si esprime ad Atreju, descrivendolo come un uomo di tutti. La perdita improvvisa ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva e apprezzava il suo talento e la sua umanità.
«È solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere, perché stava bene, perché aveva 69 anni e aveva ancora tanti progetti. Però il dolore non è solo nostro, il dolore alla fine è di tutti». Una commossa Alessia Vessicchio ha ricordato con queste parole oggi suo padre, il maestro Beppe Vessicchio, ricevendo dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi il premio alla carriera per il padre sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. «Io sono privilegiata perché quando si ha un dolore così profondo, uno shock così, avere tanto amore intorno, tanti riconoscimenti, tante persone che ti dicono le stesse cose belle che dicevano quando era vivo, senza retoriche, perché mio padre è stato l’uomo di tutti . 🔗 Leggi su Open.online
Il Maestro Film Favino: Top Trends di oggi - Zazoom Social News
Figlia Di Beppe Vessicchio: Top Trends di oggi - Zazoom Social News
Atreju, tutti in piedi per Beppe Vessicchio. La figlia Alessia ritira il premio alla carriera: "Mio padre è stato l'uomo di tutti" - Alessia Vessicchio ha ritirato il Premio Atreju dedicato alla carriera del celebre direttore d'orchestra, scomparso all'età di 69 anni ... Riporta affaritaliani.it
Beppe Vessicchio, la figlia Alessia ad Atreju: «Mio padre amato da tutti, non aveva luogo politico» - È solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse ... Secondo msn.com
Ad Atreju renderemo omaggio a Beppe Vessicchio: sua figlia ritirerà il premio a lui dedicato. Dirigerà l’orchestra anche da lassù. Ci manchi, maestro. - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze oasport.it
Juve-Pafos, l’uomo della svolta per Spalletti manca da un anno calciomercato.it
Le migliori aziende del Sud dove si lavora meglio, domina la Puglia quifinanza.it
Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre: “E’ stato ... secoloditalia.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
Preparazione mentale: come i club calcistici usano psicologia e routine prima dei big match anteprima24.it