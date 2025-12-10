FdI omaggia Beppe Vessicchio a un mese dalla morte la figlia ad Atreju | Perdita shock era l’uomo di tutti

A un mese dalla scomparsa di Beppe Vessicchio, FdI lo ricorda con un omaggio, mentre la figlia si esprime ad Atreju, descrivendolo come un uomo di tutti. La perdita improvvisa ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva e apprezzava il suo talento e la sua umanità.

«È solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere, perché stava bene, perché aveva 69 anni e aveva ancora tanti progetti. Però il dolore non è solo nostro, il dolore alla fine è di tutti». Una commossa Alessia Vessicchio ha ricordato con queste parole oggi suo padre, il maestro Beppe Vessicchio, ricevendo dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi il premio alla carriera per il padre sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. «Io sono privilegiata perché quando si ha un dolore così profondo, uno shock così, avere tanto amore intorno, tanti riconoscimenti, tante persone che ti dicono le stesse cose belle che dicevano quando era vivo, senza retoriche, perché mio padre è stato l’uomo di tutti . 🔗 Leggi su Open.online

