FC 26 SBC FLASH | Joga Bonito | Primera División Crown League – Due Argentini 5 Stelle Abilità!

È disponibile la SBC flash a tempo limitato (7 giorni) “Joga Bonito: Primera División Crown League”, che permette di sbloccare due oggetti giocatore argentini della Primera División con un costo complessivo molto conveniente. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 81 TOTW e 85 TOTW).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio di Gruppo: 1x Pacchetto giocatori zinco piccolo (Non scambiabile) + 1x Divisa.. Le 2 Carte Joga Bonito Sbloccabili. Completando ciascuna delle due sfide, sbloccherai il rispettivo giocatore, entrambi con l’upgrade a 5 Stelle Mosse Abilità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FLASH: Joga Bonito: Primera División Crown League – Due Argentini 5 Stelle Abilità!

FC 26 SBC FLASH: Elias Saad (86 OVR) – Velocità e 5 Stelle Abilità per la fascia! - È disponibile la SBC flash per sbloccare Elias Saad Joga Bonito (86 OVR), un esterno tedesco che vanta un'eccellente combinazione di velocità e tecnica, ... Come scrive imiglioridififa.com

FC 26 SBC FLASH: Julien Duranville (86 OVR) – Velocità Pura e 5 Stelle Abilità! - È disponibile la SBC flash per sbloccare Julien Duranville Joga Bonito (86 OVR), un giovane esterno che unisce una velocità pazzesca alle 5 Stelle Mosse ... Da imiglioridififa.com