FC 26 Nuova Evoluzione | Mantieni la calma – Il Dribblatore Anti-Pressing Keep composed

È disponibile l'Evoluzione "Mantieni la calma" (21 giorni), una EVO a costo estremamente contenuto, ideale per potenziare il dribbling e la capacità di gestione della palla di un centrocampista o di un attaccante. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 5.000 Crediti o 50 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali. Questa EVO è mirata a trasformare un giocatore in un "muro" che mantiene il possesso palla anche sotto l'aggressività degli avversari. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Valutazione Generale NA +15 Reattività Max 89 +12 Agilità Max 86 +12 Equilibrio Max 86 +12 Dribbling Max 88 +1 Stile di gioco+ A prova di pressing Max 1 stili +1 Stile di gioco A prova di pressing Max 6 stili Le Sfide da Completare (2 Livelli).

