Fate tutti il presepe | l’appello del sindaco di Brignano
Il sindaco di Brignano, Marco Bonardi, invita i cittadini a riscoprire e mantenere viva la tradizione del presepe. Attraverso un messaggio sui social, l’appello mira a rafforzare il valore culturale di questa antica usanza, che rischia di scomparire. Un invito a condividere il senso di comunità e di tradizione durante il periodo natalizio.
Brignano. Un appello a “fare tutti il presepe” e a riscoprirne il valore culturale. È il messaggio che il sindaco Marco Bonardi ha lanciato ai cittadini, affidando ai social un intervento con cui invita la comunità a mantenere viva una tradizione che, secondo lui, si sta via via affievolendo. Nel post, il primo cittadino spiega di avere scelto di allestire il presepe direttamente in Comune per dare un segnale chiaro. “Ho deciso di portare il presepe in Comune in un’epoca dove il presepe lo fanno in pochi, contrastando chi lo vorrebbe rimuovere per motivi di multiculturalità”. Una posizione che Bonardi collega anche al mondo della scuola, dove – sostiene – la rappresentazione della Natività sarebbe sempre meno diffusa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
