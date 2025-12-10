' Fashion in Flair - Regalo di Natale' | alla Leopolda oltre 60 artigiani del Made in Italy

Dal 13 al 14 dicembre alla Leopolda di Pisa torna ‘Fashion in Flair - Regalo di Natale’, un evento dedicato all’artigianato e al Made in Italy. Oltre 60 artigiani presenteranno creazioni uniche e di qualità, offrendo un’ampia selezione di idee regalo per le festività natalizie. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento italiano e sostenere l’eccellenza artigianale.

Nuovo appuntamento a Pisa, il 13 e 14 dicembre, per l'edizione 'Fashion in Flair - Regalo di Natale'. La Stazione Leopolda apre le porte a 60 artigiani, provenienti da tutta Italia, per una mostra mercato di artigianato italiano di alta qualità. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa, è.

"Fashion in Flair - Regalo di Natale": torna la Mostra mercato dell'artigianato italiano - Pisa, 24 novembre 2025 – La Stazione Leopolda di Pisa apre le sue porte a più di 50 espositori artigiani, provenienti da tutta Italia, per una mostra mercato con tante idee e creazioni nuove ed ...